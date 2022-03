Zelenskyj sår tvil om russisk nedtrapping

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han ikke stoler på russiske lovnader om nedtrapping, og at ukrainske styrker forbereder seg på ytterligere kamper. Russlands forsvarsledelse sa tirsdag at de vil «drastisk redusere» angrepene mot de nordlige byene Kyiv og Tsjernihiv. Foto: AP / NTB

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han ikke stoler på russiske lovnader om nedtrapping, og at ukrainske styrker forbereder seg på ytterligere kamper.

– Vi tror ikke på noen, ikke en eneste, flott frase, sier Zelenskyj i en videotale onsdag.

Russlands forsvarsledelse sa tirsdag at de vil «drastisk redusere» angrepene mot de nordlige byene Kyiv og Tsjernihiv.

Viseforsvarsminister Aleksandr Fomin sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial Times' korrespondent i Moskva, Max Seddon.

Zelenskyj legger til at russiske styrker er i ferd med å omgruppere seg for å gå til angrep mot Donbas-regionen øst i landet, der Russland siden 2014 har støttet et separatist-oppgjør.

– Vi vil ikke gi bort noe som helst. Vi vil kjempe for hver eneste meter av vårt territorium, sier Zelenskyj.