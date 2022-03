To millioner barn har flyktet fra Ukraina

NTB

Av de over fire millioner menneskene som nå har flyktet fra Ukraina, er to millioner barn, ifølge Unicef.

Barna utgjør dermed halvparten av alle flyktningene fra Ukraina.

Med ytterligere 2,5 millioner barn fordrevet inne i Ukraina, har 60 prosent av alle barna i landet blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine, ettersom angrepene på urbane områder fortsetter, skriver Unicef i en pressemelding.

Over 1,1 millioner barn har ankommet Polen, mens hundretusener også kommer til Romania, Moldova, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia.

Unicef sier de fortsetter å advare om den økende risikoen for menneskehandel og at de samarbeider med myndigheter i flere land om å sette i verk ytterligere tiltak for å holde barn trygge.

FNs høykommissær for menneskerettigheter har så langt registrert at over 100 barn har blitt drept i krigen. Det egentlige tallet antas å være høyere.