Ukrainske styrker gjenerobret viktig vei i Øst-Ukraina

NTB

Ukrainske styrker har presset russiske soldater tilbake fra en motorvei utenfor landets nest største by Kharkiv, melder AFP-journalister på stedet.

AFP-journalister i byen Mala Rogan, omtrent fire kilometer øst for Kharkiv, sier de så forlatte sivile kjøretøy fulle av kulehull strødd over flere kjørefelt på motorveien og likene av russiske soldater ved siden av veien.

– Veien var under angrep fra russiske styrker som drepte sivile. Vi har presset dem tilbake rundt 10 kilometer lenger nord, sier en kommandør i den 92-ende brigaden i det ukrainske militæret.

Han legger til at veien nå er åpen og at området blir gjennomsøkt for miner. Ifølge den ukrainske hæren har de tatt 40 russiske soldater til fange.

Veien knytter Kharkiv til den mindre byen Tsjuhujiv. Begge bosetningene har vært under kraftige russiske angrep.