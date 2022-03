Slik ble oligarken Roman Abramovitsj en viktig brikke i krigen

«Veien til Putins øre»:

Et bildet delt av Erdogan-administrajonen viser oligarken Roman Abramovitsj, som angivelig skal være en mellommann i forhandlingene mellom Russland og Ukraina. Her sitter han midt i bildet.

Den russiske oligarken har aktivt forsøkt å komme seg ut av russisk politikk i mange år. Nå sitter han «rundt Putins bord», med en fot i hver skyttergrav.

Erdogan-administrasjonen har frigitt ferske bilder fra meklingene mellom den russiske og den ukrainske delegasjonen som for tiden finner sted i Tyrkia. Blant de dresskledde sitter oligarken Roman Arkadjevitsj Abramovitsj (55).

Den russiske oljemilliardæren er blant verdens rikeste mennesker, men utenfor hjemlandets grenser er han mest kjent som eier av den engelske fotballklubben Chelsea, og for sitt engasjement innen europeisk fotball. 26. februar, to dager etter Russlands invasjon av Ukraina, valgte han å trekke seg ut av fotballklubbens drift, og kort tid etter bestemte han seg for å selge klubben og donere overskuddet til ofre for krigen i Ukraina.

Nå, en måned senere, er han en del av fredsmeklingen mellom de to landene. Han er ikke et offisielt medlem av den russiske delegasjonen, men han skal angivelig være en nøkkelperson og ha flydd frem og tilbake mellom Moskva, Kyiv og Istanbul siden krigen begynte.

Men hvorfor?

Det er flere år siden Abramovitsj tok et steg ut av såkalt «hard edge business», til fordel for et roligere liv. Han har ingen politiske ambisjoner og er kjent for å heller bidra økonomisk til kunst og kultur.



Utenfor Russland er oligarken mest kjent som eier av storklubben Chelsea. Les mer Lukk

– Han har tatt avstand fra Putin

I 2012 tok Abramovitsj opp den juridiske kampen mot forfatter Catherine Belton, som i sin bok «Putin’s People» hevdet at oligarken kjøpte Chelsea «på bestilling» fra Putin. Abramovitsj inngikk forlik med forfatteren, som innrømmet at påstandene i boken ikke kunne verifiseres.

– Abramovitsj har tatt avstand fra Putin, hevdet oligarkenes advokat.

Forholdet mellom milliardæren og den russiske president har nok en gang blitt et tema nå som oligarken er å se i forhandlingene mellom Ukraina og Russland.

En kilde tett på den ukrainske delegasjonen skal ha opplyst til den ukrainske nettavisen Ukrayinska Pravda at Abramovitsj er en nøytral brikke i spillet, en slags mellommann.

I en fersk The Guardian-analyse kommer det frem at Kyiv har tillit til oligarken, og oppfatter ham som en sindig person «som har Putins øre». Ifølge analysen skal Abramovitsj ha hatt to møter direkte med Ukrainas president i løpet av mars. Møtene bekreftes ikke fra ukrainsk side, og de havnet brått under lupen da ryktene begynte å svirre rundt en potensiell forgiftning.

Forhandlingene fortsetter i Istanbul.

Utviklet symptomer på forgiftning

Det kom nylig kom frem at tre personer tilknyttet forhandlingene skal ha utviklet symptomer på forgiftning etter et møte i Kyiv tidligere i mars. En av dem var Abramovitsj.

Den russisk-israelske milliardæren og minst to høytstående medlemmer av den ukrainske delegasjonen fikk blant annet røde og rennende øyne, ifølge ikke navngitte kilder som Wall Street Journal har snakket med. De skal også ha opplevd at hud flasset av i ansiktet og på hendene.

Det var Wall Street Journals grave- og etterforskningsavdeling Bellingcat som hevdet at Abramovitsj ble forgiftet.

De tre mennene hadde kun konsumert sjokolade og vann i timene før de opplevde symptomer, og dersom de ble forgiftet skal det ikke være snakk om dødelige doser.

Enkelte mener at oligarken kjøpte fotballklubben Chelsea «på bestilling» fra Putin. Les mer Lukk

– Vi vet ikke hvem som gjorde hva, men noe skjedde

Kreml hevder at påstanden om forgiftning er rent oppspinn, og ukrainske myndigheter har heller ikke funnet bevis på at de tre nøkkelpersonene ble utsatt for giftangrep.

– Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Det er informasjonssabotasje, en del av informasjonskrigen, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Bellingcat, som har avslørt en rekke lignende hendelser, deriblant forgiftningen av Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyjs, står på sitt og skal ta etterforskningen videre.

– Vi vet ikke hvem som gjorde hva, men vi vet at noe skjedde. Vi balanserer på en knivegg hvor vi forsøker å ivareta de involvertes privatliv, samtidig som vi sørger for at viktig informasjon kommer frem i lyset, sier Christo Grozev som arbeider for Bellingcat.

I et intervju med russiske journalister som fant sted forrige helg bekreftet Ukrainas president at Abramovitsj var en av få som hadde tatt direkte kontakt med ham og tilbudt økonomisk hjelp til det krigsherjede landet.

Abramovitsj skal også aktivt ha forsøkt å forhandle frem humanitære korridorer ut av de hardest rammede byene. Han nevnte imidlertid ingenting om oligarkenes besøk til Kyiv eller de angivelige møtene han skal ha hatt med ham.

Maria Pevchikh, som jobber tett med fengslede Aleksej Navalnyj, går ut med krass advarsel.(Moscow City Court via AP, File) Les mer Lukk

– Har folk glemt hvem dette er?

Maria Pevchikh, som samarbeider tett med regimekritikeren Navalnyj, advarer mot å stole på Abramovitsj som en mellommann.

– Har folk glemt hvem dette er? Han er en av Putin-regimets største sponsorer, og jeg er hundre prosent sikker på at dette koordineres fra Kreml. Det er ikke slik at du slipper så lett unna når du tross alt har vært Putins marionett i 22 år, sier Pevchikh til The Guardian.

Fredsmeklingene mellom Ukraina og Russland fortsetter. Ifølge de ukrainske forhandlerne ryddet samtalene i Istanbul veien for et mulig toppmøte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj, men det er ikke kjent om de to presidentene ønsker et slikt møte eller når det å så fall vil finne sted.