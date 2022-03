Ukraina frykter ammunisjonseksplosjon i Tsjernobyl

NTB

Ukraina mener det er en fare for at ammunisjon eksploderer ved kjernekraftanlegget i Tsjernobyl og krever at russiske styrker trekker seg ut umiddelbart.

Det sier landets visestatsminister Iryna Veresjtsjuk onsdag, skriver Reuters.

Ukraina krever at FNs sikkerhetsråd umiddelbart tar grep for å demilitarisere Tsjernobylsonen for å eliminere risikoen for en ny atomkatastrofe.

Den verste kjernekraftulykken i verdenshistorien fant sted ved Tsjernobyl nord for Kyiv i 1986, og «sonen» er et område på 2.600 kvadratkilometer der det vanligvis er streng kontroll over hvem som slipper inn og ut.

Veresjtsjuk sier også at Ukraina har bedt Russland om å tillate at det etableres hele 97 humanitære korridorer inn og ut av de verst rammede byene og landsbyene i landet.