Mariupols myndigheter: – En hel fødeklinikk er flyttet til Russland

En tre år gammel gutt som ble såret under beskytningen av Mariupol, ligger i en seng på barneavdelingen på sykehuset, mens Russlands invasjon av Ukraina fortsetter, i Zaporizhzhia, Ukraina, 29. mars. , 2022. REUTERS/Marko Djurica

NTB

Myndighetene i Mariupol melder at en hel fødeklinikk er flyttet fra den beleirede ukrainske byen til Russland.

– Over 70 mennesker, både pasienter og helsepersonell, fra fødeklinikk nummer 2 fra venstre side-distriktet er blitt tatt med makt av okkupantene, skriver ordførerens kontor på meldingsappen Telegram onsdag.

Meldingen er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Den 9. mars ble en annen fødeklinikk i byen bombardert av russiske styrker. Minst tre mennesker ble drept, deriblant et lite barn.

Russiske myndigheter har hevdet at angrepet var en ukrainsk provokasjon og har også hevdet at sykehuset ble brukt av ekstremistiske ukrainske styrker. De har også påstått at det ikke fantes helsepersonell i bygningen.

– Fratas ID-papirer

Den siste tiden er det kommet en rekke meldinger om at innbyggere fra russiskkontrollerte områder av Ukraina, deriblant Mariupol, er tvangsflyttet til Russland.

Ordførerens kontor hevder at over 20.000 av Mariupols innbyggere er tatt med til Russland mot deres egen vilje, fratatt ID-papirer og flyttet til russiske byer langt borte.

Tidligere har ukrainske tjenestemenn også sagt at innbyggere i russisk-okkuperte områder ikke har tilgang på uavhengig informasjon om krigens gang, og at de derfor kan bli manipulert til å si ja til en evakuering.

Sivile ukrainere som nå befinner seg i leirer på russisk-okkupert område, har også antydet at de ikke hadde noe valg fordi den eneste trygge fluktruten var mot russisk-kontrollert territorium.

Avviser fransk forslag

Mariupol har vært under beleiring siden slutten av februar, og det er nærmest umulig å få kontakt med de anslagsvis 160.000 innbyggerne som er igjen i byen. Før krigen startet, hadde Mariupol om lag 400.000 innbyggere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kalte tirsdag beleiringen av Mariupol for en forbrytelse mot menneskeheten.

Russland har så langt avvist et forslag fra Frankrike, Tyrkia og Hellas som kunne ført til at sivile ukrainere ble evakuert fra Mariupol. I stedet har Kreml krevd at ukrainske styrker først legger ned våpnene.

Bor i kjellere

Ifølge ukrainere som har greid å flykte fra byen, ligger nærmest hele byen i grus etter kraftig russisk bombardement. Flere har også fortalt at de ble beskutt på vei ut av byen. De som er igjen, mangler både mat, rent vann, strøm og varme og har i ukevis oppholdt seg i kjellere og bomberom.

Hjelpeorganisasjoner har gjentatte ganger varslet om en katastrofal humanitære situasjon.

Minst 5.000 mennesker anslås å ha dødd i byen siden den russiske invasjonen av Ukraina begynte 24. februar.