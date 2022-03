De russiske angrepene fortsetter i Ukraina

NTB

Kyiv ble ikke angrepet natt til onsdag, men de russiske angrepene rundt den ukrainske hovedstaden fortsetter.

Russland lovet tirsdag å trappe ned angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv.

– Natten var relativt rolig, men lyden av sirener og skuddveksling kunne høres fra kamphandlinger rundt byen, sa Kyivs varaordførere Mykola Povoroznyk til ukrainsk TV onsdag.

– Tror vi på det? Selvsagt ikke

Angrepene mot Tsjernihiv, der Russland også lovet nedtrapping, fortsatte imidlertid med uforminsket styrke, ifølge guvernøren i regionen, Viatsjeslav Tsjaus.

– Tror vi på det? Selvsagt ikke, skriver han på Telegram i en kommentar til det russiske løftet.

Russiske styrker angrep også langs fronten i Donetsk-region, ifølge Reuters.

Harde gatekamper i Mariupol

– Selv om russerne trekker tilbake noen styrker fra Kyiv-området, vil de etterlate visse styrker her for å sørge for at også vi gjør det, sier president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Oleksiyj Arestovytsj.

Ifølge ham pågår det harde gatekamper i Mariupol, og det meldes også om kamper rundt byen Kherson, som nå kontrolleres av russiske styrker.