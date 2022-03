Bildene avslører marerittet: – Mariupol er forvandlet til støv

Ferske satellittbilder tatt av selskapet Maxar 29. mars viser at hele kvartaler er nærmest jevnet med jorden etter ukesvis med bombardement.

Ferske satellittbilder viser de enorme ødeleggelsene i den beleirede havnebyen Mariupol.

Natt til onsdag ble det sluppet nye satellittbilder fra selskapet Maxar over den strategisk viktige beleirede havnebyen.

Bildene viser at hele kvartaler er jevnet med jorden av russisk bombardement og at knapt et eneste hus i byen ikke har fått skader som følge av beleiringen.

Dødstallene hoper seg opp

Det har de siste dagene vært umulig å gjennomføre humanitære aksjoner eller sette opp trygge humanitære korridorer til byen. Dødstallene hoper seg opp.

– Rundt 5.000 mennesker er gravlagt, men begravelsene stoppet for ti dager siden på grunn av vedvarende bombardement, sier Tetjana Lomakina, en presidentrådgiver som nå har ansvaret for humanitære korridorer.

Bystyret i Mariupol frykter at så mange som 300 personer kan ha blitt drept i bombeangrepet på teateret i den beleirede byen for to uker siden. Bildet er tatt 29. mars. Les mer Lukk

Lange køer utenfor supermarked

Hun tilføyer at antallet bare er et anslag, ettersom flere lik er fanget i ruinene.

– Det kan være snakk om rundt 10.000 døde, sier Lomakina på telefon til nyhetsbyrået AFP mandag.

Satellittbildene viser også lange køer på flere hundre personer utenfor en større matbutikk vest i byen.

Ifølge ukrainske myndigheter er det fortsatt over 160.000 sivile igjen i byen, og behovet for mat, vann og medisiner er desperat.

Ukrainas utenriksdepartement omtaler situasjonen i Mariupol som katastrofal og sier at de russiske fra bakken, sjøen og lufta har forvandlet byen «til støv».