FN-helikopter skutt ned i Kongo – åtte døde

Et FN-helikopter med åtte personer om bord ble skutt ned nordøst i Kongo tirsdag, opplyser den kongolesiske hæren. Alle åtte døde.

FNs fredsbevarende styrke Monusco bekrefter at det var åtte personer om bord. Helikopteret fløy over Tshanzu, som ligger sørøst for Rutshuru i regionen Nord-Kivu. Området var nylig åsted for kamper mellom opprørsgruppen M23 og den kongolesiske hæren.

Det er ingen overlevende, het det i en uttalelse fra FN i New York tirsdag.

FN-observatører og mannskap var blant de åtte om bord. Helikopteret er ett av to rekognoseringshelikoptre som Monusco er operatør for.

Seks pakistanske FN-soldater er blant de åtte som døde, ifølge en uttalelse fra den pakistanske hæren. Helikopteret ble skutt ned av opprørere, ifølge den kongolesiske hæren.

FN-observatørene var i området for å samle inn informasjon om flyktningbevegelser etter at rundt 6.000 sivile har flyktet til nabolandet Uganda for å slippe unna angrep fra M23. Flyktningene er i en transittleir i Bunagana i Uganda og flere flyktninger var ventet å ta seg over grensen fra Kongo, opplyste Røde Kors i Uganda tidligere tirsdag.

Uganda har rundt 1,5 millioner flyktninger fra Sør-Sudan og Kongo.

M23 består av tidligere soldater fra den kongolesiske hæren som brøt ut i 2012 og dannet en egen opprørsgruppe.

Ifølge USA er rundt 130 ulike væpnede grupper aktive i det østlige Kongo. Mange av dem kjemper om kontroll over regionens verdifulle gruveressurser, som omfatter kopper, kobolt, gull og diamanter.