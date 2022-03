IAEA-sjefen i Ukraina

NTB

Lederen for Den internasjonale atomenergiorganisasjonen (IAEA), Rafael Grossi, er tirsdag i Ukraina for samtaler om sikkerheten til landets atomanlegg.

Det sier IAEA i en uttalelse tirsdag.

– Målet for generaldirektørens besøk er å sette i gang rask støtte til sikkerheten til Ukrainas atomanlegg, heter det.

Ukraina har flere kjernekraftverk samt flere forskningsinstitusjoner som er sårbare for krigshandlinger.

Generalsekretær António Guterres snakket med Grossi mandag, opplyser FN i en uttalelse. Han gjentar sin fulle støtte til IAEAs innsats og ber om at organisasjonens ansatte får trygg og uhindret tilgang til alle atomanlegg i Ukraina.

– Deres viktige arbeid må ikke forstyrres. En ulykke på et atomkraftverk vil være en helse- og miljømessig katastrofe. Alle grep må tas for å unngå et slikt katastrofalt utfall, sier Guterres.