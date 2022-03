Coronamedisin fra AstraZeneca godkjent i EU

Evusheld, som er utviklet av AstraZeneca, klargjøres for bruk på en pasient på University of Washington Medicine Clinic. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB

AstraZeneca har fått tillatelse til å markedsføre Evusheld, et legemiddel som ved hjelp av to humane antistoffer skal forebygge coronasykdom hos enkelte, i EU.

Evusheld er først og fremst beregnet for dem som ikke har god nok effekt av vaksine mot covid-19 eller som ikke kan eller bør ta vaksinen.

Tillatelsen gjelder for forebyggende bruk hos voksne og ungdom i alderen tolv år og eldre som veier minst 40 kilo, opplyser legemiddelselskapet i en pressemelding.

– På tross av tilgang til vaksiner, så kan tusenvis av nordmenn fortsatt ikke vende tilbake til en normal hverdag, møte venner og bekjente eller delta i sosiale aktiviteter. Derfor er vi glade for at dette legemiddelet nå godkjennes for en del av denne spesifikke pasientgruppen, sier Christof Bischoff, sjef for AstraZeneca i Norge.

Fra før har amerikanske helsemyndigheter godkjent bruken av legemiddelet for å forebygge koronasykdom hos enkelte.