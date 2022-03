RIA: Russland vil «drastisk» redusere angrepene

NTB

De russiske styrkene vil «drastisk redusere» angrepene mot Kyiv og Tsjernihiv, opplyser forsvarsledelsen til Ria Novosti.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti er beslutningen om dette fattet av det russiske forsvarsdepartementet.

Russlands viseforsvarsminister Gennadij Zjidko sier at beslutningen om å trappe ned angrepene mot de to ukrainske byene er tatt for «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», ifølge Financial Times-korrespondenten i Moskva, Max Seddon.

Utsendinger fra de to landene møttes tirsdag i Istanbul i Tyrkia, og Russlands forhandlingsleder Vladimir Medinskij betegner samtalene som konstruktive.

Delegasjonsleder: – Framskritt i forhandlingene

Samtaler mellom Russland og Ukraina var konstruktive, sier den russiske forhandlingslederen etter at tirsdagens møte i Istanbul var ferdig.

– Diskusjonene med den ukrainske delegasjonen har vært konstruktive og meningsfulle, sier Vladimir Medinskij.

Mykhailo Podoljak, som er en av den ukrainske presidentens nærmeste rådgivere, sier ifølge Reuters at partene diskuterte bindende garantier for Ukrainas sikkerhet, som vil gjøre det mulig for Ukraina å forholde seg nøytrale, samt mulighet for en våpenhvile for å løse den humanitære krisen som har oppstått i store deler av Ukraina.

Den russiske oligarken Roman Abramovitsj mekler



Den ukrainske forhandlingsdelegasjonen ber om at en internasjonal avtale som sørger for Ukrainas sikkerhet, kommer på plass.

Delegasjonene møttes i Istanbul for å bli enige om betingelser for en våpenhvile og en slutt på krigen i Ukraina.

Blant deltakerne på møtet var den russiske oligarken Roman Abramovitsj, som har spilt en rolle i forsøkene på å mekle mellom landene.

