Russland-forsker frykter at Ukraina blir testområde: – Samme skjebne som Syria møtte

Nyheten om at Russland angivelig skal ha brukt hypersoniske missiler i Ukraina får forskere til å reagere. Nå frykter Russland-forsker Dimitry Stefanovich at Ukraina skal bli et testområde for russiske våpen.

Det er over en måned siden verden med vantro så på at russiske styrker invaderte Europas nest største land, Ukraina.

I løpet av de over fire ukene som har gått siden invasjonen 24. februar, har ryktene svirret rundt bruken av en rekke forskjellige type våpen.

«Mother of all bombs»

Allerede 1. mars rapporterte ukrainske myndigheter at de trodde Russland hadde brukt vakuumbombe, også kalt «mother of all bombs», i Ukraina. Påstanden kom fra Ukrainas ambassadør til USA, men det har ikke kunnet bekreftes fra uavhengig hold.

19. mars gikk det russiske forsvarsdepartementet ut og bekreftet at de hadde tatt i bruk et hypersonisk missil mot et mål i vestlige Ukraina. Målet var et militært våpendepot, og det er første gangen landet har tatt denne typen våpen i bruk i krig.

Søndag hevdet en ukrainsk løytnant at russiske styrker hadde tatt i bruk fosforbombe mot ukrainske soldater nær byen Avdijivka i Donetsk.

– Ukraina kan gå Syrias skjebne i møte

Ingen av tilfellene kan bekreftes med sikkerhet, men ifølge Stefanovich er det ikke usannsynlig at våpnene er tatt i bruk.

Nå frykter forskeren fra Centre of International Security ved Russian Academy of Sciences at Ukraina skal bli et testområde for russiske våpen.

– Her er det viktig å ha i mente at en rekke land, deriblant Syria, ble slike testområder. Krig er en ypperlig måte å få testet våpen i konflikt, og nå frykter jeg at Ukraina går samme skjebne i møte, sier Stefanovich til det flerspråklige kringkastingsselskapet Euronews.

Bruken av vakuumbomber i Syria vekket sterke reaksjoner i 2015.

«Forestill deg at du tar et dypt åndedrag før du dukker under vann, og i neste sekund blir all luft tvunget ut av kroppen din på et totalt ukontrollert vis. Når du da forsøker å trekke pusten, er det ikke kaldt vann de fylles med, det er giftig partikler som dreper deg fra innsiden».

Slik beskrives vakuumbomber i The Conversation, en nettside levert av forskere og akademikere.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik ser en vakuumbombe, også kalt «mother of all bombs«, ut. Denne tilhører det amerikanske forsvaret.

– En katastrofe for oss alle

Men det er ikke mistanken om bruk av dette våpenet som fikk varssellampen til å gå hos Russland-forskeren. Det var bruken av hypersoniske våpen som fikk ham til å reagere.

– Dersom historien gjentar seg i Ukraina, så vil dette være en katastrofe for oss alle. For hele Europa, for russere og ikke minst for ukrainere, sier Stefanovich.

Han tror de to tilfellene hvor hypersoniske våpen ble brukt var motivert av to helt forskjellige ting. Det første var rettet mot et våpendepot som lå under bakken i vestlige Ukraina. For forskere fremstår dette som et åpenbart militært mål, hvor nettopp dette våpenet trolig var best egnet.

– I dette tilfelle var det et svært solid lager som lå under bakken. I tillegg lå det et godt stykke unna områdene hvor Russland driver luftangrep fra. Da trenger du noe raskt og mektig som klarer å trenge inn i våpenlageret, sier forskeren.

(Saken fortsetter under bildet)

Pentagon og amerikanske myndigheter tror Russlands bruk av hypersoniske missiler er et forsøk på å skremme og advare Vesten.

Pentagon klør seg i hodet

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger snakket varmt om landets investeringer i hypersoniske missiler, som er fem ganger raskere enn lydens hastighet.

Men det er likevel ikke hurtigheten som gjør missilet til et «supervåpen». Det har nemlig evnen til å fly svært lavt, og kan endre kurs i løpet av overfarten, noe som gjør det svært vanskelig å følge på radar. I tillegg har våpenet evnen til å bære atomstridshoder.

Det andre påståtte tilfelle hvor Russland skal ha brukt samme våpen i Ukraina, hevder Stefanovich fremstår som en mulighet til å teste våpenets evner, hvor bruken hadde lite militær verdi.

– Hvorfor skulle de bruke et så lynraskt våpen

Pentagon stiller seg spørrende til hvorfor Russland har valgt å bruke det mektige våpenet mot det som fremstår som mindre og relativt enkle mål.

– For å være ærlig så står vi igjen som et eneste stort spørsmålstegn. Hvorfor skulle de bruke et så lynraskt våpen, annet enn for å vise hva de har i sitt arsenal og at de er villig til å bruke dem hvis de må, sier en Pentagon-talsmann til NBC News.

Pentagon mistenker altså, på lik linje med Stefanovich, at bruken av kraftige våpen kan være ren skremselspropaganda mot Ukraina og Vesten.