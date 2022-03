Norske fremmedkrigere i Ukraina reiser hjem

TIl VG forteller to norske fremmedkrigere hvorfor de forlot krigen i Ukraina etter kun noen dager.

– Vi dro til en krig, så vi regnet med å bli bombet og skutt på. Det som var så ille, var at vi ikke fikk våpen. Heller ikke utstyr eller skuddsikre vester, sier den norske fremmedkrigeren Fredrik til VG, etter å ha gått til fots i 15 kilometer fra treningsleiren i Ukraina, før han ble fraktet tilbake til den polske grensen i en buss.

Ifølge avisen bor nordmannen i 40-årene et sted sør i Europa med kjæreste og hund. Han har tidligere militærerfaring og skal ha vært på treningsleiren utenfor Lviv som ble bombet av russiske styrker 13. mars. 35 personer ble drept og 134 såret i angrepet.

– Det var veldig kaotisk og dårlig organisert. Da vi så at ukrainske militærpersonell pakket sammen og dro fra leiren, tenkte vi at hvis de stikker så stikker vi og, forteller han til avisen.

Skrev under på kontrakt

Han påpeker at det ikke var angrepet som ble avgjørende, men at han ikke opplevde at det var en plan fremmedkrigerne.

Han skal ha vært en av 28 menn som da valgte å reise ut av landet. Det skal ha vært både nordmenn, svensker, dansker, finner og israelere i leiren. Alle måtte skrive under på en kontrakt der de offisielt ble en del av det ukrainske forsvaret til krigen er over.

Avisen har også pratet med norske Kevin, som forsøkte å bli vervet til Georgian National Legion (GNL). Han forteller også om rot og dårlig organisering. Han er nå tilbake i Norge.

Over 20.000 har vervet seg

Ifølge ukrainske myndigheter har over 20.000 utlendinger fra 52 forskjellige land vervet seg til å kjempe for Ukraina. Det er ikke kjent hvor mange av disse som faktisk har ankommet landet.

Til VG forteller talsperson for den ukrainske fremmedlegionen, den norske juristen Damien Magrou at de hele tiden har noen personer som ber om å bli dimittert, og at de ikke har avslått noen slik søknad. Han sier også at de ikke ønsker å gi våpen til rekruttene før de trenger dem, da de ikke ønsker å gi våpen til folk de ikke er sikre på.