Ukrainas utenriksminister ber land gjøre bruk av Z-symbolet ulovlig

To ungdommer i St. Petersburg går forbi en vegg med graffiti som erklærer støtte for Russlands invasjon av Ukraina. Foto: AP / NTB

NTB

Dmytro Kuleba vil at Z-symbolet, som brukes for å vise støtte til Russlands invasjon av Ukraina, skal gjøres ulovlig i flere land.

Symbolet har blant annet vært å se på russiske stridsvogner og andre militære kjøretøy som deltar i krigen mot Ukraina.

– Jeg oppfordrer alle land til å kriminalisere bruken av Z-symbolet som en måte å offentlig støtte Russlands angrepskrig mot Ukraina, skriver Kuleba på Twitter.

– Z symboliserer russiske krigsforbrytelser, utbombede byer, tusenvis av drepte ukrainere. Offentlig støtte til dette barbariet må forbys, fortsetter han.

Mandag sa innenriksdepartementet i Tyskland at personer som bruker Z-symbolet for å vise støtte til Russlands invasjon kan bli rettsforfulgt. Myndighetene i delstatene Berlin, Bayern og Niedersachsen har allerede sagt at bruk av symbolet er straffbart.