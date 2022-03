Rapport: Ukrainske styrker med vellykkede motoffensiver utenfor Kyiv

NTB

Ukrainske styrker har gjennomført flere vellykkede motoffensiver nordvest for Kyiv det siste døgnet, ifølge en fersk oppdatering fra britisk etterretning.

Motoffensivene skal ha presset russiske styrker tilbake fra flere stillinger, blant annet i Irpin, Butsja og Hostomel, skriver den britiske etterretningstjenesten i sin daglige oppdatering. Det understrekes samtidig at russiske styrker fortsatt utgjør en betydelig trussel mot Kyiv på grunn av sine angrepsmuligheter.

Etterretningstjenesten opplyser videre at russiske styrker fortsetter offensiven mot Mariupol, men at sentrum av byen fortsatt er under ukrainsk kontroll.