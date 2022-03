Erdogan: Russland og Ukraina har begge legitime bekymringer

NTB

Delegasjonene fra Ukraina og Russland er på plass i Istanbul og har startet tirsdagens fredssamtaler, innledet av en tale fra Tyrkias president.

– De to partene har legitime bekymringer. Det er mulig å komme til en løsning som er akseptabel for det internasjonale samfunnet, sa president Recep Tayyip Erdogan tirsdag.

Han talte til begge delegasjonene i forkant av forhandlingene, som startet på formiddagen på Dolmabahce-palasset i Istanbul for å prøve å avslutte krigen i Ukraina.

Våpenhvile

– Det er opp til de to partene å avslutte denne tragedien. En utvidelse av denne konflikten er i ingens interesse, fortsatte Erdogan.

I talen sa han også at han krever en umiddelbar våpenhvile.

Erdogan kaller både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin for «verdifulle venner» og håper at dagens forhandlinger vil føre til et møte mellom de to presidentene, noe Tyrkia er villig til å være vertskap for.

Lave forventninger

Ukraina ønsker fred så fort som mulig, men sier også at de vil få til en våpenhvile uten å måtte gi fra seg territorium eller suverenitet, ifølge utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Humanitære spørsmål er et minimum. Det høyeste målet ville være å komme til enighet om våpenhvile, har han sagt på ukrainsk fjernsyn i forkant av forhandlingene, ifølge BBC.

En talsperson for USAs utenriksdepartement har uttalt at Putin ikke virker klar for et kompromiss for å få slutt på krigen. Heller ikke Vadym Denysenko, rådgiver for Ukrainas innenriksminister, tror samtalene vil føre til et gjennombrudd.