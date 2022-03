Ukrainas utenriksminister ber forhandlere unngå mat og drikke

NTB

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba advarer folk mot å spise eller drikke i forhandlinger med Russland.

Tirsdag møtes utsendinger fra Ukraina og Russland til en fjerde runde med samtaler, denne gang i Istanbul i Tyrkia. Det er det første møtet mellom partene på to uker.

Møtet finner sted dagen etter at Wall Street Journal og Bellingcat meldte at den russiske oligarken Roman Abramovitsj og to fredsforhandlere hadde symptomer på mulig forgiftning etter et møte i Kyiv i starten av mars.

– Jeg oppfordrer enhver som skal forhandle med Russland om å ikke spise eller drikke noe som helst, og helst også unngå å ta på noen overflater, først og fremst.

– For det andre så er det en del slike meldinger om at noen har hørt noe et sted fra noen kilder, fordi alle er tørste på nyheter og oppslag, sier Kuleba også, ifølge Sky News.

Kulebas siste uttalelse er på linje med en uttalelse fra den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak. Han sier ifølge lokale medier at ingen i delegasjonen har vært ofre for noe kjemisk angrep.

– I informasjonssfæren er det i øyeblikket mye spekulasjoner, ulike konspirasjonsteorier og elementer av informasjonsspill, sier Podoljak, som avviser WSJ og Bellingcats opplysninger.

Rustem Umerov, et annet medlem i delegasjonen som i WSJs artikkel ble omtalt som offer for det angivelige kjemiske angrepet på møtet tidligere i mars, skriver på Facebook at han føler seg i fin form.

– Jeg har det bra. Dette er mitt svar til de tabloide oppslagene som spres. Vær så snill og ikke stol på ubekreftet informasjon. Vi har en pågående informasjonskrig, skriver Umerov.

Abramovitsj har ikke kommet med noen uttalelse om saken. Et annet medlem i Ukrainas delegasjon, Denys Kireev, ble skutt og drept i Kyiv 5. mars under ukjente omstendigheter.