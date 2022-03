Kreml-talsmann: Russland har ingen planer om å bruke atomvåpen

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, her avbildet i forbindelse med en sjakkpressekonferanse i 2016, sier at Russland ikke har planer om å ta i bruk atomvåpen. Foto: Pontus Höök / NTB

NTB

Russland har ingen planer om å ta i bruk atomvåpen i krigen mot Ukraina. Det forteller president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov.

– Ingen tenker engang tanken på å bruke atomvåpen, sier Peskov i et intervju med den amerikanske kringkasteren PBS.

– Vi er sikker på at alle målene for vår spesialmilitæroperasjon i Ukraina kommer til å bli fullført. Det tviler vi ikke på, sier Peskov.

Russiske myndigheter har innført forbud mot å kalle Ukraina-krigen krig eller invasjon, og omtaler den i stedet som en «spesialmilitæroperasjon».

– Men ethvert utfall av operasjonen er selvsagt ikke noen begrunnelse for bruk av et kjernefysisk våpen, sier Peskov i intervjuet.

– Vi har et sikkerhetskonsept som i klare ordelag slår fast at vi kan bruke og faktisk kommer til å bruke atomvåpen for å fjerne trusselen, kun når det foreligger en trussel mot vårt lands eksistens, sier Peskov.

– La oss holde de to tingene atskilt, jeg mener, eksistensen av staten og spesialmilitæroperasjonen i Ukraina. De har ikke noe å gjøre med hverandre, legger han til.

Vesten begynte å bli bekymret da Putin beordret russiske styrker til å aktivere atomberedskapen på starten av invasjonen av Ukraina og da han advarte om at land som blander seg inn i konflikten, må regne med konsekvenser av en type «de aldri har stått overfor før».