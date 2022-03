Fly krasjet i mexicansk supermarked

Bilder fra sivilforsvaret viser flyskroget liggende blant varer inne i butikken, der flyet traff avdelingen for rengjøringsprodukter etter å ha krasjet gjennom en vegg på bygningen. Les mer Lukk

NTB

Tre personer mistet livet og fire ble skadd da et småfly krasjet gjennom en vegg på et supermarked like sør for Mexico by.