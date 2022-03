Angrep mot passasjertog i Nigeria

NTB

Væpnede menn angrep et tog med nesten 1.000 passasjerer om bord nordvest i Nigeria mandag kveld. Ingen skal ha blitt drept.

De åpnet ild etter å ha utløst en sprengladning på jernbanelinjen, men ble slått tilbake av soldater. Ingen ble drept. Det forteller en sikkerhetskilde og venner av passasjerer på toget til nyhetsbyrået AFP.

Toget med 970 passasjerer om bord ble angrepet ved 21-tiden mandag på strekningen mellom hovedstaden Abuja og byen Kaduna nordvest i landet.

– Terroristene bombet jernbanelinjen med eksplosiver mellom byene Katari og Rijana, som er beryktede steder for bortføringer. Dette tvang toget til å stanse mens terroristene beleiret det og begynte å skyte inn i vognene, sier en høytstående sikkerhetskilde.

– Angrepet ble avverget av soldater som var på plass i tide. Terroristene flyktet da soldatene kom. Toget er skuddsikkert, noe som reddet passasjerer som fortsatt lå stille på gulvet, sier kilden videre.

Ifølge kilden ble ingen drept. Toget kjørte deretter til Abuja, ettersom sporet til Kaduna var blitt ødelagt av sprengladningen.

To venner av passasjerer, som hadde vært i kontakt med dem via telefon, bekrefter overfor AFP angrepet og at soldater kom til unnsetning.

Lørdag ble flyplassen i Kaduna angrepet av tungt væpnede menn. De siste dagens vold er del av en økende voldsbølge og massebortføringer nordvest i landet, av væpnede kriminelle gjenger som lokalt omtales som banditter.