Zelenskyj: Spent situasjon til tross for fremgang på slagmarken

President Volodymyr Zelenskyj holder videotale hvert døgn. I talen natt til tirsdag viste han blant annet til militær seier i Irpin, men advarte samtidig om en fortsatt vanskelig situasjon i landet. Foto: Ukrainas presidentkontors presseavdeling via AP / NTB

NTB

Situasjonen er spent, til tross for at ukrainske styrker har hatt noen seirer i konflikten med Russland, sier president Volodymyr Zelenskyj.

– Forsvarerne våre rykker fram i Kyiv-regionen og tar tilbake kontroll over ukrainsk territorium. Irpin er frigjort. Bra! Jeg er takknemlig overfor alle som har jobbet for dette resultatet. Okkupantene skyves bort fra Irpin. De skyves bort fra Kyiv, sier Zelenskyj i en videotale i meldingstjenesten Telegram natt til tirsdag.

– Men det er for tidlig å snakke om sikkerhet i denne delen av regionen vår. Kampene fortsetter, sier han videre.

Zelenskyj viser til at russiske styrker fortsatt har kontroll over den nordlige delen av Kyiv-regionen, og at de har ressurser og soldater, selv om «hundrevis av enheter med utbrent og forlatt fiendtlig utstyr» ligger spredt utover området, melder Sky News.

Situasjonen er også fortsatt svært vanskelig i Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv, Donbas og regioner sør i landet, forklarer Zelenskyj.

Presidenten tar på nytt til orde for hardere sanksjoner mot Russland. Når det gjelder embargo på forsyning av russisk olje til Europa, foreligger det nå mange tegn på at en slik innstramming av sanksjonene mot Russland kun vil finne sted hvis Moskva tar i bruk kjemiske våpen i krigen i Ukraina, hevder Zelenskyj.

– Det finnes ikke ord for det. Tenk hvor langt det har gått. Man venter på kjemiske våpen, sier Zelenskyj om Europas holdning.