Zelenskyj-rådgiver sier Ukraina ikke vil gi fra seg noe territorium

NTB

En høytstående rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet ikke vil gi fra seg noen landområder til Russland.

– Presset er på Russland nå. Det er klart at de ikke kan opprettholde denne krigen i årevis, og moralen deres er så lav at de nå ikke engang kan holde oppe forsyninger og logistikk, sa Zelenskyjs rådgiver Alexander Rodnjanskij under et radioprogram på BBC mandag.

Tirsdag møtes delegasjoner fra Russland og Ukraina i Istanbul i Tyrkia for å diskutere en mulig fredsavtale. Rodnjanskij, som er professor i økonomi ved Cambridge University i England, sa at Ukraina ikke ville ofre noe av sin territoriale integritet under møtet.