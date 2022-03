USA og Filippinene i gang med felles militærøvelse

NTB

Mandag startet USA og Filippinene en omfattende felles militærøvelse og signaliserte at de vil styrke forsvarssamarbeidet ytterligere.

Om lag 9.000 filippinske og amerikanske soldater deltar i den tolv dager lange øvelsen på Filippinenes hovedøy Luzon. Det er den største felles militærøvelsen arrangert på Filippinene noensinne.

Øvelsen ble åpnet mandag med at den filippinske militærsjefen Andres Centino sa at øvelsen viste til et sterkere militærbånd mellom de to landene. Også den amerikanske generalmajoren Jay Bargeron lovpriste samarbeidet.

– Vennskapet og tilliten mellom USA og Filippinene vil gjøre at vi lykkes sammen over hele linjen av militære operasjoner, sa han.

Avtroppende president Rodrigo Duterte på Filippinene har tidligere truet med å kansellere felles øvelser og samarbeidet med USA, en mangeårig alliert, fordi han vil knytte sterkere bånd med Kina. Det ble imidlertid møtt med stor motstand i landets befolkning.