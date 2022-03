Ukrainsk etterretning: Putin vil gjøre Ukraina om til «det neste Korea»

En ukrainsk general hevder at Kremls mislykkede forsøk på å «sluke Ukraina», nå er erstattet med et ønske om å dele landet i to. Dersom dette skjer, kan Europa stå overfor en lang og seig geriljakrig.

Allerede i november gikk den høytstående generalen innen ukrainsk etterretning Kyrylo Budanov ut og advarte mot at en russisk invasjon var nært forestående. To måneder senere invaderte Russland Ukraina.

Ifølge Budanov planla Kreml å raskt ta kontroll over hovedstaden Kyiv og velte Volodymyr Zelenskyjs regjering. Da dette viste seg å være lettere sagt en gjort, hevder Budanov at Russland endret taktikk.

– Nå ønsker de å gjøre Ukraina om til det neste Nord- og Sør-Korea, sier Budanov ifølge britiske The Guardian.

Korea ble delt i to i perioden etter andre verdenskrig, hvor de alliertes seier under krigen ble en utløsende faktor. Som følge av Japans kapitulasjon 15. august 1945, tok også landets 35 år lange kolonisering av Korea slutt. I etterkrigstiden vedtok USA og Sovjetunionen å dele Korea inn i to okkupasjonssoner, der førstnevnte skulle kontrollere sør og sistnevnte skulle kontrollere nord. Delingen av landet ble møtt med stor motstand fra det koreanske folk, men de valgte omsider å gå med på det.

Et europeisk Korea

Nå frykter ukrainsk etterretning at det samme skal skje med Ukraina.

Påstanden om «et nytt Korea i Ukraina» kom omtrent samtidig som at opprørslederen for Luhansk-regionen Leonid Pasechnik gikk ut varslet folkeavstemning angående tilhørigheten til den østukrainske regionen. Sammen med Donetsk utgjør Luhansk et stort geografisk område som russiske myndigheter anerkjente som uavhengige i forkant av invasjonen, og som de nå ønsker å ta kontroll over.

– Vi ønsker å ha en folkeavstemning i nær fremtid, hvor folket skal få si sin mening, sier Pasechnik, som er den selvutnevnte lederen for Luhansk.

(Saken fortsetter under bildet).

Ukrainsk etterretning tror Russland ønsker å erobrere området som strekker seg fra Luhansk og ned til Krim. For å klare dette må de ta havnebyen Mariupol. Les mer Lukk

– Han klarte ikke sluke hele landet

Vestlige ledere motarbeider aktivt Putins ønske om å dele Ukraina i to, men ifølge Budanov er Kreml allerede godt på vei.

– Putin har allerede tatt kontroll over store deler av sørlige og østlige Ukraina, og det er all grunn til å tro at han ønsker å ta nok områder til å kunne knytte og adskille de okkuperte områdene fra resten av Ukraina, siden han åpenbart ikke klarer å sluke hele landet, sier Budanov.

Dersom dette skal være mulig må Kreml klare å ta totalt kontroll over den strategisk viktige havnebyen Mariupol, som skiller Donbas og Lunansk i øst fra allerede okkuperte Krim i sør. Natt til mandag gikk den franske utenriksminister Jean-Yves Le Drian ut og ba verdenssamfunnet gripe inn umiddelbart for å hjelpe den beleirede havnebyen.

(Saken fortsetter under bildet).

En mor har lagt seg over sønnen sin i håp om å beskytte ham i det bomber begynte å regne ned over Mariupol. Les mer Lukk

– Russerne vil måtte konsentrere seg om å overleve

Det ukrainske forsvaret anser det som svært sannsynlig at Putin snart vil trekke alle russiske styrker ut av de ukrainske storbyene og konsentrere seg om å ta byene i øst, og sikre seg Mariupol, noe de ikke tror Russland vil klare.

– Vesten vil sikkert si seg villig til å forhandle, men det ukrainske folk har ikke tenkt å gi seg. De vil bli møtt av en ukrainsk gerilja og da vil russerne måtte konsentrere seg om å i det hele tatt overleve, sier Budanov.

Ifølge ukrainsk forsvar og etterretning planlegger sannsynligvis Russland å anse storbyene Kyiv, Kharkiv og Odesa som tapt, og konsentrere seg fullt og helt om de sørlige og østlige områdene, hvor mye hviler på krigsherjede Mariupol.