IS hevder å stå bak drap på israelske politifolk

Israelske krimteknikere jobber på stedet der to politibetjenter ble drept søndag. IS hevder å stå bak drapene. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ekstremistgruppa IS hevder at de står bak drapene på to politibetjenter i Hadera i Israel søndag.