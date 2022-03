Dette skjedde i Ukraina i natt

NTB

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til mandag 28. mars:

* Ukrainas mål er å oppnå fred og tilbakevending til et normalt liv så fort som mulig, sier president Volodymyr Zelenskyj i en videotale. Presidenten sier også at suverenitet og territoriell integritet fortsatt vil være prioriterte temaer i den kommende runden med samtaler med Russland, som skal starte i Tyrkia i dag eller i morgen.

* Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk frykter radioaktive utslipp fra Tsjernobyl og oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å iverksette umiddelbare tiltak for å demilitarisere eksklusjonssonen i Tsjernobyl og sende en spesialdelegasjon til stedet.

* Verdenssamfunnet må gripe inn umiddelbart for å hjelpe den beleirede havnebyen Mariupol, som er blitt et nytt Aleppo, sier Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian.

* USAs president Joe Biden sier at han ikke ba om regimeendring i sin tale i Warszawa i helgen, der han sa følgende om president Vladimir Putin: «For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten». – Nei, er svaret Biden nå har gitt til journalister på spørsmål om han tok til orde for regimeendring i Russland i talen. Det samme sier Tysklands statsminister Olaf Scholz: – Det er ikke Natos mål, og heller ikke den amerikanske presidentens mål, sier Scholz til den tyske kringkasteren ARD.

* Russland har blitt tvunget til å trekke tilbake styrker fra Kyiv-regionen som følge av store tap, hevder den ukrainske generalstaben.

* Russland forbereder rakettangrep mot Ukraina ved å sende nye raketter til utskytingsramper i Hviterussland, ifølge ukrainsk etterretning.

* Ukrainske soldater har klart å slå tilbake russiske styrker rundt byen Kharkiv øst i landet, ifølge den regionale militærlederen Oleh Synegubov.

* Russland har klart å isolere Ukraina fra internasjonal maritim handel ved å blokkere Ukrainas kyst, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

* Britiske myndigheter har utpekt krigsforbryteradvokaten Howard Morrison som rådgiver for Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova. Tidligere denne måneden skrev Storbritannia under på en avtale med Ukraina med løfte om støtte til innsamling av bevis for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser begått av russiske styrker i Ukraina.

* Ukrainske myndigheter lover umiddelbar gransking etter en video som angivelig viser ukrainske soldater skyte russiske krigsfanger i knærne.