Ukraina ber FN gripe inn for å sikre Tsjernobyl-området

NTB

Ukrainas visestatsminister Iryna Veresjtsjuk frykter radioaktive utslipp fra Tsjernobyl og ber FN gripe inn og ta kontrollen over området.

Veresjtsjuk oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å iverksette umiddelbare tiltak for å demilitarisere eksklusjonssonen i Tsjernobyl og sende en spesialdelegasjon.

Hun anklager Russland for å begå uansvarlige handlinger rundt det nedlagte atomkraftverket. Den russiske aktiviteten kan føre til at det lekker ut radioaktivitet som kan berøre store deler av Europa, hevder hun ifølge The Guardian , som viser til et innlegg fra henne i meldingstjenesten Telegram.

Russiske styrker fortsetter å militarisere området rundt det nedlagte kraftverket, der det er lagret radioaktivt materiale etter eksplosjonen i 1986. Skader på strukturen som beskytter anlegget, kan føre til utslipp av betydelige mengder radioaktivt støv, uttaler Veresjtsjuk.

– Russland ignorerer disse truslene, og fortsetter å sende og oppbevare betydelige mengder ammunisjon i umiddelbar nærhet av atomkraftverket og gjennom byen Pripyat, skriver hun.

Russlands bruk av «gammel ammunisjon av dårlig kvalitet» øker faren for detonasjon selv under lasting og transport, hevder hun. I tillegg har flere store branner startet i området, påpeker hun.

Det nedlagte kraftverket har vært under russisk kontroll i en måneds tid.