Ukraina hevder Russland utplasserer nye raketter i Hviterussland

NTB

Russland forbereder rakettangrep mot Ukraina ved å sende nye raketter til utskytingsramper i Hviterussland, ifølge ukrainsk etterretning.

Rakettene skal brukes med Iskander-systemet av enheter som er utstasjonert nær Kalinkavitsjy sørøst i Hviterussland, står det i en uttalelse fra den ukrainske generalstaben, som siterer ukrainsk militæretterretning.

Påstandene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Iskander-systemet er et mobilt bakkebasert system som kan skyte ut kortdistanseraketter og krysserraketter. Eksperter har påpekt at prosjektilene slipper ut såkalte lokkeduer etter utskyting for å forvirre radarer og avskjæringsraketter.