«Verdens verste menneske» ble slått av «Drive My Car»

NTB

Det ble ingen pris til norske «Verdens verste menneske» i kategorien beste internasjonale film. Oscar-statuetten gikk i stedet til japanske «Drive My Car».

Den gripende filmen med en spilletid på tre timer sørget også for at Ryusuke Hamaguchi er nominert i kategorien beste regissør.

Filmen slo flere internasjonale suksessfilmer nominerte i kategorien beste internasjonale film, som danske «Flukt», italienske «The Hand of God», bhutanske «Lunana: A Yak in the Classroom» og selvfølgelig norske «Verdens verste menneske».