Døve Troy Kotsur vant Oscar for beste mannlige birolle

Youn Yuh-jung delte ut Oscar-prisen for beste mannlige birolle til Troy Kotsur under Oscar-utdelingen natt til mandag. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

NTB

Det ble en ektefølt takketale på tegnspråk da den døve skuespilleren Troy Kotsur vant Oscar-prisen for rollen sin i filmen «CODA».

Kotsur ble med det den andre døve skuespilleren i Oscar-historien som har vunnet en skuespillerpris. Hans medskuespiller i filmen «CODA» Marlee Matlin vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i 1986 for rollen i filmen «Children of a Lesser God».

Kotsur var knapt kjent før rollen i «CODA», men ble ansett som favoritten i forkant av utdelingen natt til mandag.

Han slo med det sine med-nominerte Ciarán Hinds, Jesse Plemons, J.K. Simmons og Kodi Smit-McPhee.