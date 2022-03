«Dune» håver inn tekniske Oscar-priser

NTB

Storfilmen Dune er så langt Oscar-utdelingens store vinner, med seks priser under beltet – de fleste i de såkalte tekniske kategoriene.

Storfilmen «Dune», som også blant annet er nominert i kategorien beste film, stakk av med Oscar-utdelingens første pris, nemlig for beste lyd.

«Dune» har også allerede rukket å vinne prisene for beste filmredigering, beste produksjonsdesign og beste originalmusikk.

Disse er blant prisene som deles ut før selve TV-sendingen starter. Under sendingen blir de største prisene delt ut, blant annet for beste internasjonale film og beste originalmanus, der norske «Verdens verste menneske» er nominert.

Under selve hovedsendingen fikk «Dune» også prisene for beste visuelle effekter og Greig Fraser vant i kategorien beste kinematografi for sitt arbeid på filmen.

I tillegg har også Ariana DeBose vunnet prisen for beste kvinnelige birolle for «West Side Story», og «Encanto» vant prisen for beste animasjonsfilm.