Storbritannia: Russland har isolert Ukraina fra maritim handel

Røyk stiger til værs nær havneanlegget i Berdjansk torsdag 24. mars etter at den ukrainske marinen uttalte at den hadde senket et russisk fartøy. Foto: AP / NTB

NTB

Russland har klart å isolere Ukraina fra internasjonal maritim handel ved å blokkere Ukrainas kyst, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

I en daglig vurdering av krigen i Ukraina skriver forsvarsdepartementet i London at den russiske marinen fortsetter å gjennomføre sporadiske rakettangrep mot mål i Ukraina.

Ukrainas ødeleggelse av det russiske landgangsfartøyet Saratov i Berdjansk ventes å ha ødelagt den russiske marinens evne til å gjennomføre operasjoner nær den ukrainske kysten i fremtiden, står det videre i vurderingen.

Berdjansk ligger vest for den beleirede havnebyen Mariupol. Det var i torsdag i forrige uke at den ukrainske marinen uttalte at den hadde ødelagt landgangsskipet. Først ble det oppgitt at skipets navn var Orsk, men dagen etter uttalte den ukrainske generalstaben at skipets korrekte navn var Saratov.