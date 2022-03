Norges Oscar-håp har ankommet showet: – Surrealistisk å være her

NTB

Gjengen bak «Verdens verste menneske er på plass i Dolby Theatre i Hollywood hvor de kan vinne to Oscar-statuetter.

– Jeg vet om mange som sitter hjemme og ser på. Det er i ferd med å bli sent i Norge. De kommer nok til å bli sittende oppe til klokken fem på morgenen, sier regissør Joachim Trier til nyhetsbyrået AP på vei inn på den røde løperen.

Han forteller at han gjorde det samme da han selv var barn.

– Så det er ganske surrealistisk, uvirkelig og fantastisk å være her nå, på ekte, sier Trier.

Hovedrolleinnehaver Renate Reinsve kommenterte rollefiguren sin i filmen, Julie, på vei over den røde løperen. Reinsve forteller at folk i alle aldre sier til henne at de føler en tilknytning til karakteren.

– Bestemoren min er 84, og hun sier at hun også føler som Julie, sier Reinsve.

– Ikke bare for millennials

Også Anders Danielsen Lie trakk fram dette poenget.

– Det er ikke bare en film for millennials. Fordi vi sliter alle med identitet fra tid til annen. Vi prøver å finne ut hvem vi er, og for mange av oss er det en pågående prosess helt til vi blir gamle. Det er veldig fint at så mange kan kjenne seg igjen i temaene fra filmen, sa han.

Trier synes det er positivt med utenlandske nominasjoner i Oscar-showet.

– Det er også bra for Oscar-showet. At flere og flere folk opplever at filmene som representerer deres land, deres del av verden, blir anerkjent. Vi synes det er en veldig god ting, og vi er veldig takknemlige for det, sa han.

– Vunnet uansett

Renate Reinsve var kledd i en fotsid kjole fra Louis Vuitton på den røde løperen. Kjolen var svart og hvit, og med detaljer i sølv, gull og bronse.

Av tilbehør valgte Reinsve et blikkfangende halskjede og en ring i sølv, og håret var trukket bakover i en glatt frisyre.

«Verdens verste menneske» er nominert både for beste internasjonale film og for beste originalmanus, skrevet av Joachim Trier og Eskil Vogt. Filmeksperter og bettingselskapene levner den imidlertid ikke store sjanser til å vinne.

– Jeg føler vi har vunnet allerede. Jeg tenker at hvis jeg dør i et flykrasj om 20 år, så kommer det til å stå «Oscar-nominert manusforfatter dør i flykrasj», så det kommer til å henge ved selv om vi ikke vinner, sa Vogt til NTB i forkant av kveldens utdeling.

Han påpekte at de overhodet ikke ventet å bli Oscar-nominert for filmen, og at det ikke var noe de jobbet for.

– Dette er bare bonuser, og det er jo helt fantastiske bonuser. Herregud, vi er Oscar-nominert.

Niende pris ut

Uansett har Norge allerede sanket hjem én Oscar-statuett i år, en historisk Æres-Oscar som fredag ble tildelt Liv Ullmann. Dersom «Verdens verste menneske» ikke skulle få pris, har Norge også noen «reservesjanser» gjennom to nominerte filmer som har norske medprodusenter, nemlig «Flukt» og «Writing with fire».

Oscar-showet sendes live på TV i over 200 land, og hadde i fjor over ti millioner seere i USA.

Selve hovedsendingen starter klokka 2 norsk tid. Den sendes ikke direkte på norsk TV, men er å se på dansk TV2 og svensk TV 4.

Prisen for beste internasjonale film er den niende som deles ut i sendingen, mens beste originalmanus er pris nummer tolv.

Det er de over 10.000 medlemmene i Oscar-akademiet som avgjør hvem som stikker av med prisene. Stemmegivningen ble avsluttet tirsdag.