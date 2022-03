Luftangrep mot Jemen mens opprørerne og FN søker våpenhvile

Svart røyk steg til værs etter rakettangrepet mot et oljedepot i Jeddah fredag. Foto: Hassan Ammar / AP / NTB

NTB

Den saudiledede koalisjonen innledet søndag luftangrep i Jemen bare timer etter at houthi-opprørerne kunngjorde en tredagers våpenhvile.

Samtidig tvitret FNs spesialutsending til Jemen Hans Grundberg at han samarbeider med alle parter og fortsetter sin innsats for en våpenhvile under ramadan, muslimenes hellige måned som begynner i april.

Angrepene var rettet mot Sana, den opprørerkontrollerte hovedstaden, ifølge saudiarabiske Al Ekhbariya TV.

Angrepene kom kort tid etter at de Iran-støttede houthiene kunngjorde våpenhvilen og tilbød fredssamtaler på betingelse av at saudierne stopper sine luftangrep og blokade av Jemen og fjerner utenlandske styrker.

FNs generalsekretær António Guterres har fordømt opprørernes angrep mot et oljedepot i Saudi-Arabia fredag, og den saudiledede koalisjonens luftangrep mot Jemen.

Alle parter i konflikten må vise selvbeherskelse, uttaler Guterres.

– Generalsekretæren fordømmer på det sterkeste den nylige eskaleringen i konflikten i Jemen, sier Guterres' talsmann Stephane Dujarric.

Fredag kveld sendte houthiopprørere i Jemen droner eller raketter mot et oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia. Det utløste kraftig brann med svart røyk som veltet opp fra anlegget. Angrepet skjedde mens en Formel 1-runde gikk av stabelen i byen.

Den saudiledede koalisjonen svarte natt til lørdag på angrepet med å gjennomføre luftangrep mot Jemens hovedstad Sana og havnebyen Hodeida. Ifølge FN ble åtte sivile drept i angrepet mot Sana.