Blinken: USAs strategi er ikke å jobbe for regimeskifte i Russland

NTB

USA har ikke en strategi som omfatter regimeskifte i Russland, sier utenriksminister Antony Blinken.

Under et besøk i Israel søndag fikk han spørsmål om talen som president Joe Biden holdt i Polen dagen før.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin.

Litt senere gikk en kilde i Det hvite hus ut og forsikret at USA ikke aktivt vil jobbe for å fjerne Putin fra makten. Bidens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen, sa kilden.

Blinkens budskap er det samme.

– Som vi har sagt gjentatte ganger, har vi ikke noen strategi som dreier seg om regimeendring i Russland – eller noe annet sted for den del, sa utenriksministeren i Jerusalem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.