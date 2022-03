Tidligere Nato-sjef om Putin: – Vi har vært for naive

Vestlige land har feilvurdert Vladimir Putins intensjoner og brutalitet, mener tidligere Nato-sjef Anders Fogh Rasmussen.

I et intervju med avisa Berlingske sammenligner han Putin med Adolf Hitler og Josef Stalin. Han kaller Putin en fiende «av samme kaliber».

– Det vi må erkjenne, er at vi har vært for naive og at vi har feilvurdert hans intensjoner og brutalitet, sier Fogh Rasmussen.

Faresignalene burde vært oppdaget før, mener han. Da kunne situasjonen vært annerledes i dag.

– Vi burde mye tidligere ha reagert mye kraftigere.

Fogh Rasmussen var Jens Stoltenbergs forgjenger som generalsekretær i Nato. Han var statsminister i Danmark fra 2001 til 2009 og tilhører det borgerlige partiet Venstre.

Advarsler fra Biden

Den amerikanske presidenten talte ved slottet i Warszawa og sa at Ukrainas motstand mot russiske styrker er en del av en «stor kamp for frihet» og at verden må forberede seg på en «lang kamp fremover».

Torsdag kom USAs president Joe Biden med kraftige advarsler til Putin.

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten, sa Biden om Russlands president Vladimir Putin.

Presidenten fordømte Putins angrep på Ukraina og kalte det hele for et strategisk feilgrep. I tillegg skal han ha kalt president Putin en slakter.

I talen advarte også Biden Putin mot å nærme seg Natos territorium. Han henvendte seg også til det russiske folk og sa at det ikke er de som er fienden.

Fikk reaksjon fra Russland

Talsmannen for Kreml, Dmitrij Peskov, reagerte sterkt på at president Joe Biden i Warszawa kalte president Vladimir Putin en slakter.

Peskov sier slike personlige fornærmelser ikke bidrar til bilaterale kontakter mellom de to landenes regjeringer. Han sa det var rart å høre en slik kommentar fra Biden som i sin tid gikk inn for å bombe Serbia.

Det hvite hus måtte også ut og presisere at Biden i sin tale ikke gikk inn for regimeendring i Russland da han i talen sin sa at Putin ikke kan forbli ved makten.

Bidens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen, sier en talsmann for Det hvite hus.

– Han snakket ikke om Putins myndighet i Russland eller regimeendring, sa han.