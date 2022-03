HRW: Samvittighetsløst å returnere mennesker til Haiti

Det er stor nød og fattigdom i Haiti. Her forsøker Zamilus Marie Nicolas å vifte bort fluene fra en venn som hviler på en seng på sykehuset General Hospital i Port-au-Prince. De ansatte streiket for bedre arbeidsforhold.

NTB

Situasjonen i Haiti er svært kaotisk og voldelig. Menneskers liv settes i fare hvis de returneres nå, advarer Human Rights Watch i ny rapport.

Mange haitiere forlot landet som følge av den store økonomiske krisen som fulgte etter det kraftige jordskjelvet som rammet Haiti i 2010. Rundt 300.000 mennesker mistet livet i skjelvet som også påførte landet enorme ødeleggelser.

Men nå tvangsreturneres mange av migrantene. Over 25 700 mennesker har blitt deportert til Haiti i perioden fra januar 2021 til februar 2022, nærmere 80 prosent av dem fra USA, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) offentliggjorde denne uka en ny rapport om situasjonen i Haiti. HRW krever nå at USA og andre land slutter å deportere haitiere til hjemlandet. Organisasjonen kaller deportasjonene samvittighetsløse.

– Haitiere og deres barn, mange født i utlandet, blir returnert til et land i kaos, sier seniorforsker César Muñoz i HRW.

Situasjonen i Haiti har bare gått fra dårlig til verre. I juli i fjor ble president Jovenel Moïse drept i et attentat. I august ble landet rammet av et nytt jordskjelv med styrke på 7,2, og over 2.200 mennesker ble drept, og tusenvis av hjem ble ødelagt eller skadd.

Arbeidsledigheten har økt, og 60 prosent av befolkningen på over 11 millioner mennesker tjener under 2 dollar om dagen. Det er økende sosial uro, inflasjon og vold.

Voldelige gjenger

På grunn av den ustabile politiske situasjonen har voldelige gjenger vokst seg sterkere. Det er skruppelløse bander som terroriserer, dreper og utfører kidnappinger. Antallet rapporterte kidnappinger har økt med 180 prosent og drap med 17 prosent – bare det siste året, går det fram av en rapport fra FNs sikkerhetsråd.

Anslagsvis 19.000 mennesker har mistet hjemmene sine på grunn av gjengvold, og mange bor fortsatt i midlertidige krisesentre under ekstremt vanskelige forhold.

– Port-au-Prince er nå et helvete, fastslår den 39 år gamle tobarnsmoren Cassandra Petit. I fjor måtte familien hennes flykte fra huset de bodde i, på grunn av gjengvold. Da partneren hennes vendte tilbake til huset for å hente klær og skolesekker til barna, kom han aldri tilbake. Han ble drept.

Hun bor nå hos en fetter til sin avdøde partner og prøver å tjene penger ved å selge brukte klær.

– Men det er ikke hver dag jeg kommer hjem med penger, og ofte vet jeg ikke hva jeg kan gi barna å spise til kvelds, sier hun.

Akutte nødhjelpsbehov

FNs mat- og landbruksorganisasjon rapporterte nylig at rundt 4,5 millioner mennesker over hele Haiti trenger akutt hjelp som følge av alvorlig matmangel i landet.

61 år gamle Jertha Marie-Paul ble tvunget til å forlate Port-au-Prince. Volden splittet familien hennes, og hun måtte søke tilflukt hos en venn. Hun sover på en tynn madrass i et hjørne av stua.

– Jeg lever under forhold som jeg aldri før har opplevd, sier hun.

– Jeg har til og med måttet kjøpe bøtter med vann fordi de offentlige tjenestene ikke lenger fungerer. Nå er det ingenting som er lett her, legger hun til.

Samvittighetsløst

HRW mener at ingen land bør deportere folk til Haiti under disse forholdene.

– Det er samvittighetsløst når myndighetene vil sende folk tilbake til Haiti nå, sier Muñoz.

Muñoz opplyser at det ikke er noe system på plass i Haiti for å oppspore eller hjelpe deporterte, som står i fare for å bli kidnappet fordi gjenger tror de har penger eller slektninger i utlandet som kan betale løsepenger for dem.

Når tusenvis av deporterte sendes tilbake til Haiti, medfører det også økt belastning på systemet og ressursene i landet.