Storbritannia: Sanksjoner kan fjernes hvis Russland forlater Ukraina

NTB

Britiske sanksjoner mot Russland kan bli opphevet hvis Moskva forplikter seg til full våpenhvile og henter hjem soldatene sine fra Ukraina.

Det sier utenriksminister Liz Truss i et intervju med Sunday Telegraph.

I intervjuet sier hun også at Kreml må gå med på å stanse ytterligere aggresjon mot Ukraina.

– Sanksjoner bør bare fjernes etter full våpenhvile og tilbaketrekking, men også forpliktelser om at det ikke vil finne sted ny aggresjon, sier hun til avisen.

– Og det er også muligheten for at sanksjoner kan gjeninnføres hvis det i fremtiden oppstår ny aggresjon, sier Truss videre.

Uttalelsene er i tråd med et nylig budskap fra USAs utenriksminister Antony Blinken om at de omfattende sanksjonene mot Russland ikke er utformet som en permanent løsning, og at de kan fjernes hvis Moskva endrer sin oppførsel.

I intervjuet med den britiske avisen sier Truss også at hun har opprettet et forhandlingsutvalg bestående av spesialister i utenriksdepartementet for å bistå Ukraina i fredssamtaler med Russland. Men Truss advarer om at utvalget kun vil være gjøre nytte for seg «når russerne mener alvor om forhandlinger».

– Jeg tror ikke de mener alvor i øyeblikket, og det er derfor jeg har sagt at vi må være strenge for å få på plass fred, legger hun til.