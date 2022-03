Russland reagerer på at Biden kaller Putin slakter

NTB

Talsmannen for Kreml, Dmitrij Peskov, reagerer sterkt på at president Joe Biden i Warszawa kalte president Vladimir Putin en slakter.

Peskov sier at slike personlige fornærmelser ikke bidrar til bilaterale kontakter mellom de to landenes regjeringer. Han sa det var rart å høre en slik kommentar fra Biden som i sin tid gikk inn for å bombe Serbia.

Det hvite hus måtte også ut og presisere at Biden i sin tale ikke gikk inn for regimeendring i Russland da han i talen sin sa at Putin ikke kan forbli ved makten.

Bidens poeng var at Putin ikke kan tillates å utøve makt over sine naboer eller i regionen, sier en talsmann for Det hvite hus.

– Han snakket ikke om Putins myndighet i Russland eller regimeendring, sa han.