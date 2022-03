Taliban nektet afghanske kvinner ombordstigning på flere fly i Kabul

NTB

Taliban nektet flere titalls kvinner å gå om bord på flere fly på flyplassen i Kabul fredag. Årsaken var at de reiste uten mannlig verge.

Flere av kvinnene var er doble statsborgere i andre land og skulle reise tilbake til sine hjemland. Det var på flyene til flyselskapene Kam Air og statseide Ariana Airlines til Dubai og Tyrkia at kvinnene ble nektet ombordstigning, ifølge en tjenestemann ved flyplassen i Kabul.

Bakgrunnen for flynekten er at Taliban har besluttet å unnta flyreiser på mer enn 72 kilometer for kvinner som reiser uten en mannlig verge.

Lørdag fikk noen av kvinnene tillatelse til å gå om bord på et Ariana Airlines-fly til den vestlige Herat-provinsen likevel. Flyet hadde imidlertid dratt innen tillatelsen ble gitt.