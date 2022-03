Ordfører: Tsjernihiv er fullstendig ødelagt

Et bibliotek i Tsjernihiv som er ødelagt av russisk artilleri. Foto: Olga Korotkova / AP / NTB

NTB

Ordføreren i den ukrianske byen Tsjernihiv sier at byen er fullstendig ødelagt av russiske styrker, og at 200 mennesker er drept de siste ukene.

Tsjernihiv, som ligger ved grensen til Russland og Hviterussland, har nå under halvparten av sine opprinnelig 285.000 innbyggere. Resten har flyktet.

Ordfører Vladyslav Atrosjenko beskriver situasjonen i byen som katastrofal. Byen er uten strøm, og det er umulig å opprette korridorer ut av byen etter at russerne ødela en bro på veien til Kyiv.

Han sier at byens myndigheter ikke lenger kan arrangere evakueringskorridorer eller evakuere de sårede. En fotgjengersti ut av byen er under konstant beskytning fra russisk side.

Tsjernihiv har vært åsted for harde kamper siden russiske styrker invaderte Ukraina fra nord for en måned siden. Atrosjenko understreket at byen likevel ikke vil overgi seg.