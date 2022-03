Fem skadd i angrep på oljedepot i Lviv

NTB

Minst fem mennesker ble skadd da Lviv, den største byen i Vest-Ukraina, ble rammet lørdag av russiske flyluftangrep, ifølge ukrainske myndigheter.

– Det har vært tre kraftige eksplosjoner nær Lviv i retning av bydelen Kryvtjytsy, skriver ordfører Andrij Sadovyj i Lviv i et Facebook-innlegg lørdag.

Senere opplyste myndighetene at et oljedepot i et industriområde ble rammet, og at det oppsto brann, men at ingen bolighus ble truffet.

Fem personer er skadd i angrepet, ifølge ukrainske myndigheter, og vitner fortalte om en stor mørk røyksky som steg til værs nordøst for byen.

Sadovyj ber innbyggerne søke ly og la være å dele bilder og videoer av angrepet.

Lviv har stort sett sluppet unna større russiske angrep siden krigen begynte. 200.000 mennesker på flukt fra andre deler av landet har kommet til byen, noen for å bli, andre for å reise videre til andre land.