FN-ekspert fordømmer Israels «apartheid»

Palestinere tar del i feiringen av «Land Day», en årlig protest mot at Israel i 1976 konfiskerte store landområder fra arabiske landsbyer i Galilea. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

En FN-ekspert langer ut mot det internasjonale samfunn for å ha tillatt at Israels okkupasjon av palestinske områder fikk utvikle seg til et apartheid-system.