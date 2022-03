Biden: Natos artikkel 5 er en «hellig forpliktelse»

President Joe Biden (t.v.) og Polens president Andrzej Duda ved presidentpalasset i Warszawa lørdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden understreker betydningen av Natos artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland anses som et angrep på hele alliansen.