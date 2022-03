Biden skal møte ukrainske ministre

NTB

USAs president Joe Biden skal lørdag møte Ukrainas utenriksminister og forsvarsminister i Polen.

Utenriksminister Dmytro Kuleba og forsvarsminister Oleksij Reznikov skal i utgangspunktet møte USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin i Warszawa.

Men også Biden vil komme innom møtet, ifølge Det hvite hus.

Biden hadde også et møte med Kuleba i Washington 22. februar, to dager før Russland begynte invasjonen av Ukraina. Etter dette har Kuleba stort sett vært i Ukraina. Han hadde et møte med Blinken rett over grensa til Polen 5. mars.