Saudiledet koalisjon med luftangrep mot Jemen

NTB

Den saudiledede koalisjonen iverksatte natt til lørdag luftangrep mot Jemen etter at houthi-opprørere skjøt en rakett som traff et oljedepot i Saudi-Arabia.

Luftangrepene er rettet mot mål i Sana og Hodeida, opplyser koalisjonen.

– Militæroperasjonen skal fortsette til alle mål er oppnådd, står det i en uttalelse fra koalisjonen og som siteres av det saudiarabiske statlige nyhetsbyrået SPA.

Fredag ettermiddag traff en rakett avfyrt av houthi-opprørere i Jemen et stort oljedepot i Jeddah i Saudi-Arabia. Det er opprørernes mest profilerte angrep så langt i løpet av den sju år lange krigen. Det er ikke meldt om sårede eller drepte, men bilder fra stedet viser at det brenner kraftig i oljedepotet og at svart røyk velter opp fra anlegget.

Formel 1-arrangementet som pågår i Jeddah i helgen, skal gå som planlagt, ifølge myndighetene.

Talsmann for den saudiledede koalisjonen, Turki al-Malki, sier ifølge AP at brannen har ødelagt to tanker, og at brannen ble slukket, mens Reuters viser til en uttalelse fra koalisjonen i statlige medier i Saudi-Arabia fredag kveld om at brannen er under kontroll. Man kunne da fortsatt se flammer på en direktesending fra den saudieide fjernsynskanalen Ekhbariya.