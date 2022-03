Pentagon: Russiske styrker har ikke lenger full kontroll over Kherson

Et satellittbilde fra Planet Labs PBC viser brann og røyk på flyplassen i Kherson i Ukraina 15. mars. Det som antas å være et ukrainsk angrep mot flyplassen skal da ha ødelagt en rekke helikoptre og kjøretøyer. Foto: Planet Labs PBC / AP / NTB

NTB

Russiske styrker har ifølge Pentagon ikke lenger full kontroll over Kherson, den første større byen Vladimir Putins styrker erobret etter invasjonen av Ukraina.

Det sier en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet under en presseorientering fredag, ifølge New York Times.

Kilden sier ukrainske styrker kjemper hardt i Kherson og presser tilbake russiske styrker der. Den strategisk viktige byen ligger ved elva Dnepr og er en viktig havneby. Den hadde før krigen omkring 300.000 innbyggere.

Meldingen står i kontrast til en kunngjøring fra den russiske generalen Sergej Rudskoj tidligere samme dag. Her hevdes det at Kherson-regionen er under full russisk kontroll.