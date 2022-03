FN: Sivile ukrainere blir bortført av russerne

NTB

Sivile blir arrestert og bortført i russiskkontrollerte områder i Ukraina, opplyser FN. Organisasjonen har bekreftet minst 36 tilfeller så langt.

I de fleste tilfellene nektes familie all informasjon om skjebnen til de som blir holdt fanget. Ukrainere sier de frykter en eskalerende kampanje med kidnappinger og trusler, ettersom Russland sliter med å ta kontrollen over strategiske mål og byer i Ukraina, skriver BBC.

En talsperson for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), som har i oppdrag å dokumentere bortføringer i Ukraina, sier til kanalen at de som blir utpekt som mål, for det meste er representanter for lokalsamfunn, journalister og folk som er høylytte om sitt proukrainske standpunkt.

I februar sendte amerikansk etterretning et brev til FN hvor de advarte om at Russland hadde utarbeidet en liste over ukrainere som skulle bli angrepet eller arrestert etter invasjonen av Ukraina.

FN sier at de ikke har vært i stand til å finne ut om de som har blitt bortført, er oppført på en slik liste.