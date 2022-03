Nato vil ikke garantere militærhjelp til Sverige og Finland

NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg vil ikke garantere at Norge eller andre Nato-land vil komme til unnsetning dersom Finland eller Sverige blir invadert av Russland

– Vi har et nært forhold til Finland og Sverige. Ingen andre land er tettere partnere til Nato enn dem, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i forbindelse med Nato-øvelsen Cold Response fredag.

Russland har raslet med sablene overfor de nordiske landene etter at de sendte militærhjelp til Ukraina.

Tidligere har Sverige uttalt at de vil komme Norge til unnsetning dersom Russland skulle gå til angrep. Men det er ikke sikkert at Norge, som Nato-medlem, vil gjøre det samme for sine naboer i øst.

– Det er en forskjell mellom å være medlem i Nato og å ikke være medlem, sa Stoltenberg.

– De allierte har en plikt, gjennom Natos artikkel 5, til å bistå allierte land. Den garantien gjelder ikke for land som ikke er medlemmer. Sverige og Finland er partnere, men garantien er kun for Nato-allierte, sa Stoltenberg.